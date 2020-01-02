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Bilecik’te ikinci transfer dönemi başladı

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, Bilecik 1 ve 2'inci Amatör Lig'de ikinci transfer döneminin başladığı açıkladı.

Bilecik’te ikinci transfer dönemi başladı

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, Bilecik 1 ve 2'inci Amatör Lig'de ikinci transfer döneminin başladığı açıkladı.

Nusret Tosun yaptığı yazılı açıklamada 2019-2020 futbol sezonun ikinci transfer döneminin 2 Ocak itibariyle başladığı ve son günün 14 Şubat olduğunu belirtti. Tosun 2019-2020 futbol sezonunun ikinci yarısında tüm takımlara başarılar dilerken, centilmence bir ikinci yarı olmasını diledi.

Kaynak: İHA




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