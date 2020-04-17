İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bilecik'te İl Genel Meclisi toplantısı

Bilecik'te İl Genel Meclisi toplantısı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı. Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda üyeler maske ve eldiven takarak sosyal mesafe kuralına uyarak oturma düzeni aldı. Toplantıda 8 madde görüşülerek karara bağlanırken Genel Sekreter Halis Nalbant yapılan...

Bilecik'te İl Genel Meclisi toplantısı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı.

Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda üyeler maske ve eldiven takarak sosyal mesafe kuralına uyarak oturma düzeni aldı.

Toplantıda 8 madde görüşülerek karara bağlanırken Genel Sekreter Halis Nalbant yapılan ve planlanan faaliyetler hakkında üyelere bilgi verdi.

2019 Yılı Denetim Raporu oylanarak kabul edilirken toplantı komisyonlara üye seçimleri ve gündem dışı konuşmalarla sona erdi.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT