Bilecik'te İl Genel Meclisi toplantısı
BİLECİK (AA) - Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı. Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda üyeler maske ve eldiven takarak sosyal mesafe kuralına uyarak oturma düzeni aldı. Toplantıda 8 madde görüşülerek karara bağlanırken Genel Sekreter Halis Nalbant yapılan...
BİLECİK (AA) - Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı.
Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda üyeler maske ve eldiven takarak sosyal mesafe kuralına uyarak oturma düzeni aldı.
Toplantıda 8 madde görüşülerek karara bağlanırken Genel Sekreter Halis Nalbant yapılan ve planlanan faaliyetler hakkında üyelere bilgi verdi.
2019 Yılı Denetim Raporu oylanarak kabul edilirken toplantı komisyonlara üye seçimleri ve gündem dışı konuşmalarla sona erdi.
Kaynak: AA
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