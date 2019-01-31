Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Vali Şentürk, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kamu kaynaklarını, kamu kurumlarının birbirleriyle koordine ederek hem maliyeti hem de insan gücü, kaynak, araç gereç ve sermayeyi de bütünleştirerek kamu hizmetlerinde ciddi artış sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

Yapılan işlerin farklı kurumlara yansıyan taraflarının da olduğunu belirten Vali, "Ufak dokunuşlarla zenginleştirmemiz, geliştirmemiz ve hem sunduğumuz hizmetin sahiplenilmesinin kalıcı olmasını hem de daha yüksek kalitede ortaya çıkmasını, vatandaşımızın en üst seviyede istifade etmesini sağlayabiliriz. Önümüzdeki çalışma döneminde de bu anlayış içinde, hep beraber kaliteli hizmetler ortaya koymaya çalışacağız.'' dedi.

Bilecik genelinde birçok projenin yer aldığını ve 2018 yılında 462 projenin uygulandığını bildiren Şentürk, ''2018 yılı sonu itibarıyla bunların 287'si gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. 94'ünde çalışmalar devam ediyor, 40'ı ihale aşamasında, 41'inde ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 1 milyar 277 milyon 177 bin liradır. 2018 yılında bunlara tahsis edilen ödenek miktarı 436 milyon 846 bin liradır. Bu dönem sonuna kadar harcanan para 414 milyon 181 bin lira civarında olup, bu da harcanacak yüzde 85 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.'' diye konuştu.

İlçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2019 yılı yatırımları ve projeler, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı.



Kaynak: AA