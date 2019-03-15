Bilecik'te inşaat malzemesi yüklü tır devrildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, inşaat malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bilecik kara yolu Bayırköy Beldesi yakınlarında, Selim Şen yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü 11 DJ 613 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA