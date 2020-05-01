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Bilecik'te inşaattan düşen işçi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te inşaattan düşen işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki inşaatta çalışan Aykut K. (23), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine...

Bilecik'te inşaattan düşen işçi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te inşaattan düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki inşaatta çalışan Aykut K. (23), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aykut K'yı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA




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