Bilecik'te inşaattan düşen işçi yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te inşaattan düşen işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki inşaatta çalışan Aykut K. (23), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te inşaattan düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki inşaatta çalışan Aykut K. (23), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aykut K'yı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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