Apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardıKahramankazan, havalar ısınırken sokak hayvanlarını unutmadıAlzheimer hastaları müzikle terapi görüyorKusurlu doğum kontrol hapı dağıtıldı, en az 170 kadın hamile kalarak mağdur oldu!Pendik'te Dünya Masa Tenisi Gününde efsane turnuva!Sabancı'dan sağlık çalışanlarına jest! Ailelerine eğitim desteği verilecekElektrik abonelik kapatma işlemi nasıl yapılır? | Elektrik abonelik iptali para iadesi ne kadar 2021Van’da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için seminer düzenlendiKilolarca meyve yola saçıldı! Meyve yüklü kamyonet takla attı: 1 yaralıGelinim Mutfakta bugün Canlı Yayın izle Kanal D | Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2021 Perşembe Canlı İzle
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bilecik’te iş kazası geçiren işçi sağ kolundan oldu

Bilecik’te iş kazası geçiren işçi sağ kolundan oldu

Bilecik'te çalıştığı fabrikada iş kazası geçiren Necati Kaya isimli işçi sağ kolunu kaybetti.

Bilecik’te iş kazası geçiren işçi sağ kolundan oldu

Olay, Bilecik'in Vezirhan beldesindeki bir döküm fabrikasında meydana geldi. İddialara göre Necati Kaya (37), çalıştığı makine çevresinde temizlik yaptığı esnada bilinmeyen bir nedenle vücudunu bandın dönen tekerleğine kaptırdı. Meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Kaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan sağlık müdahalesi sonrası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Kaya, yoğun bakıma alındı.

Yaralı işçinin sağ kolunu kaybettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT