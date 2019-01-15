Bilecik'te kablo çalan 2 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, telefon kablosu hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Selimiye köyü Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) devriye esnasında yaptığı kontrollerde, H.O. ve Ö.Ç'yi, ormanlık alanda telefon kablosu çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kaynak: AA