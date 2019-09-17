Bilecik’te kamyon ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, domates yüklü kamyon ile biber yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaneli'nin Çerkeşli köyünde meydana geldi. Yahya Akbıyık idaresindeki 16ABE548 plakalı domates yüklü kamyon, henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı aynı istikamette seyir halinde olan İhsan Demir yönetimindeki 54YH774 plakalı biber yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle kamyonet su kanalına devrildi. Devrilen kamyonet içinde sıkışan Demir, 112 acil servis ve jandarma ekipleri tarafından kısa süreli çalışma sonunda kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Demir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer sürücü Akbıyık ve kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Can Uskan, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA