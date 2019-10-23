Bilecik’te kamyon ile minibüs çarpıştı, 1 yaralı

Bilecik'te minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamithan Bulvarı'ndan (Sanayi rampası) kent merkezine seyir halindeki Cemalettin Y. idaresindeki 11 M 0072 plakalı şehir içi minibüs ile Yenikent sitesi istikametinden bulvara giriş yapmak isteyen Alaettin Ö. yönetimindeki 11 AN 521 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada minibüs içinde yolcu olarak bulunan Murat Akbulut (21) yaralanırken, yaralı olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA