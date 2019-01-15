Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bozüyük ilçesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı, Bozüyük-İnegöl, Bozüyük-Kütahya ve Bozüyük-Eskişehir yolunun zaman zaman araç trafiğine kapanmasına neden oldu.

Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını özellikle hastane ve ana arterlerde sürdürüyor.

Öte yandan yolda kalan araçların ekipler tarafından kurtarıldığı ilçe genelinde hasarlı kazalar da meydana geldi.

Kaynak: AA