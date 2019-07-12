Bilecik’te Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

BİLECİK (AA) - Bilecik’te, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Salonundaki törene Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Baro Başkanı Halime Aynur ve gaziler ile aileleri katıldı.

Törende konuşan Şentürk, Türk milletinin, 15 Temmuz 2016’da hainlerin darbe teşebbüsünü akıbete uğratacak tavrı ortaya koyarak yine birliğini gösterdiğini söyledi.

Vali Şentürk, ''Bu milletin kalbi hep beraber attığı için bu millet güçlüdür. Şehit ve gazilerimiz, vatan ve millet için görevini layıkıyla yaptı. Bundan sonra da yine aynı iradeyle, birlik ve beraberlik içinde devletimizi, milletimizi daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum.'' dedi.

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bünyamin Bezci'nin sunumun ardından Vali Şentürk, Tuğgeneral Bulut ve Rektör Prof. Dr. Taş, 29 gaziye ve vefat eden gazilerin eşlerine

madalya ve beratlarını verdi.

Etkinlik ''15 Temmuz'' konulu fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA