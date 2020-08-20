Bilecik'te korkunç kaza! 2 yaralı

Bilecik'te sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, virajı alamayarak orta refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan çıkartılan 2 kişiyi gelen ambulansla hastaneye kaldırdı. Araç ise araç polis, itfaiye, AFAD ve vatandaşlar yardımıyla düzeltilip itilerek yol kenarına çekildi.