Bilecik'te korkunç kaza! 2 yaralı
Bilecik'te sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, virajı alamayarak orta refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan çıkartılan 2 kişiyi gelen ambulansla hastaneye kaldırdı. Araç ise araç polis, itfaiye, AFAD ve vatandaşlar yardımıyla düzeltilip itilerek yol kenarına çekildi.
Bilecik'in İstasyon mahallesinde yaşanan olayda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Bilecik Belediyesi personelleri tarafından kurtarılan Sevda Alkan ve Emine Ceren Alkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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20 Ağustos 2020 Perşembe 15:02
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