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Bilecik'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Bilecik'te koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, köyde düzenlenen bir düğüne katılan kişilerden 3'ünün Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bilecik'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, köyde düzenlenen bir düğüne katılan kişilerden 3'ünün Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Düğünde temas edilen kişi sayısının fazla olduğu belirtilen açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 7-20 Eylül tarihlerinde köye giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina süresince köydeki düğün, nişan, sünnet ve benzeri tüm organizasyonların iptal edildiği duyuruldu.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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