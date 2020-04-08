Bilecik'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası verildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında umuma açık yerlerde toplu halde bulunan 21 kişiye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesi için ekipler kurulduğu ifade edildi.

Ekiplerin alınan tedbirler ile ilgili vatandaşları bilgilendirdiği ve uyardığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Umuma açık alanlarda toplu olarak bulunan 21 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulanmıştır. Sokağa çıkan 65 yaş üstü 19 vatandaş ile açık 7 iş yeri ve kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla yolcu alan 4 minibüs sürücüsü ise uyarılmış, haklarında tutanak tanzim edilmiştir."

Kaynak: AA