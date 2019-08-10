Bilecik'te mezarlık ziyareti

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar toplu halde mezarlık ziyaretinde bulundu.

Pazaryeri ilçesinde ikindi namazını kıldıktan sonra camilerden çıkan vatandaşlar, din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüdü. Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Ziyaret, duanın ardından vatandaşların kabirlere bakım yapmasının ardından sona erdi.

Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun olarak hissedildiği önemli günler olduğunu belirterek, "Pazaryeri ilçesinde asırlardır süren bu güzel adet ile ilçemizdeki tüm hemşehrilerimizle bayramlaşma fırsatı buluyoruz, herkese iyi bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de ilçede yıllardır bayramlarda toplu mezar ziyaretleri gerçekleştirildiğini aktardı.



Bu geleneği yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Böyle bir geleneğin her yerde olmadığını biliyoruz. Ramazan Bayramı'nda bayram namazından sonra, Kurban Bayramı'nda ise arife günü ikindi namazını kıldıktan sonra tekbirler eşliğinde kabristanlığa geliyoruz. İlçe Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından herkes ecdadının kabirleri başında dualar ediyor. Bugünlerde birlik beraberliğe çok ihtiyaç var. Hemşehrilerimiz de bunun örneğini çok güzel sergiliyor."





Kaynak: AA