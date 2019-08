Bilecik’te Millet İttifakı adayı Belediye Başkanı Şahin’e tam destek

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı, 31 Mart günü yapılan seçimlerde Millet İttifakı adayı Semih Şahin'in kazanmasıyla Bilecik'e ayrı bir hava geldiği anlatarak, "31 Mart öncesi CHP ve İYİ Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri altında güzel bir birleşme sağladık. Bilecikli hemşehrilerimizin takdirleri ile seçimleri başarılı bir şekilde kapattık" dedi.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı, yaptığı açıklamada, Bilecik'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından Millet İttifakı kapsamında CHP'nin adayı Semih Şahin'i aday gösterdiklerini anlattı. İki liderin anlaşması sonucu Bilecik'te sahaya indiklerini kaydeden Hızlı, "Genel merkezimiz bize ricada bulundu. Adaylar bakımında kim daha güçlü ise onun çatısı altında toplanılacağı söylendi. Sonra iki liderin ortak karının Bilecik merkezde CHP'nin adayı Semih Şahin aday çıktı, bizlerde Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti olarak kendisini destekledik. Seçimler bitti. O dönem il başkanımız olan Ahmet Gürses ve iki arkadaşımız meclise girdi. Ahmet Gürses Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. İki parti şimdide uyum içerisinde çalışmalara devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Seçim süresince bazı pürüzler yaşandı"

İki partinin seçim süresince bazı anlaşmazlıkları olduğunu, ama bunların üstesinden geldiklerini dile getiren İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hızlı, "Ben de o zaman il başkan yardımcısı görevinde idim. Şimdi il ve ilçelerde anlaşamadığımız bazı pürüzler yaşandı. Ama genel anlamda bakarsak Bozüyük ilçemizde, Bilecik il merkezde karşılıklı bazı anlaşmazlıkla çıksa da bunlar konuşularak halloldu. Karşı tarafta sağ olsun bizim isteklerimizi kırmadı, bizlerde onların isteklerini kırmayarak, olumlu bir şekilde seçimi atlattık. Tabii bizim tarafta da karşı tarafta da biraz kırılan arkadaşlarımız oldu. Onlarla da konuşarak, ilişkiler düzeyinde uyumlu bir ortam sağlandı. Son iptal edilen İstanbul seçimlerinin sonrası arkadaşlarımız CHP'den istifa ederek hem il genel hem de belediye meclislerinde gruplarını kurdular" dedi.

"İYİ Parti olarak belediye başkanımızın arkasındayız"

Seçimden bu yana 3 buçuk ay geçtiğini ve Bilecik'te bazı kesimleri Bilecik Belediye Başkanını eleştirdiğini söyleyen Hızlı, "Seçimlerin üzerinde 3 buçuk 4 ay geçti. Bu süre zarfından bizleri kendi partililerinden ayırmadı. Bu zaman kadar muhalefet partisinden Millet İttifakı adayını sert eleştirileri geldi. 4 ayda bir şey yapmadı, bizim yaptıklarımızı kaldırdı gibi. Beklesinler görsünler, güzel projeler çok yakında. Ben vatandaşlarımıza sesleniyorum iktidar partisinin yaptığı açıklamalara inanmayın. Çünkü 4 aylık bir dönemde bence yapılan eleştiriler çok sert ve gereksiz eleştiriler biraz zaman tanınması gerekir. Bizler zaten İYİ Parti olarak vatandaşlarımız bilsin haksızlık olduğu zaman herkesin karşısında durabilecek partiyiz. Yani bunu halkımız böyle bilsin . Ama Belediye Başkanımız Semih acımasızca eleştirmesinler. Dört aylık süreç çok kısa bir süreç. Sayın belediye başkanımız elinden gelen gayreti gösteriyor. Yani bazı eleştiriler yaparken de acımasız olmamak gerekiyor birazda zaman tanımak lazım. Bilecik için faydalı olabilecek projeler üretiyor. Biz halen bu Millet İttifakı adına belediye başkanımızın arkasındayız . Onun doğruluğuna ve dürüstlüğüne kul hakkı ve yetim hakkı yemeyeceğine kesinlikle eminiz inşallah bu düşüncelerde yolumuz böyle devam eder" dedi.

"Bilecik'ten 1 kişi ve Bilecik gelini bir arkadaşımız Genel İdare Kuruluna girdi"

İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayından bahseden İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı, Söğüt eski Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve Anavatan Partisi'nden (ANAP) 18. ve 19. dönem Bilecik Milletvekili olan eski Belediye Başkanı Mehmet Seven gelini Sultan Neslihan Seven'in Genel İdare Kurulu üyesi seçildiği belirtti. Hızlı, "Hem başkanımızı hem de Neslihan hanımı bu görevlerinden dolayı kutlarım. İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayımız çok demokratik ortamda gelişti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu şekilde demokratik bir seçim oldu . Çarşaf listede gerildi yani yüzde 50'si bile listeler halinde değil direk çarşaf hak edenin kazanacağı herkesin birbirine oy attığı, hak edenin o liste de olduğu demokratik bir liste oldu. İlk başta genel başkanımızın bu kararlı tavrından dolayı kutluyorum. Tabii ki bizde de çarşaf listeye karşı gelenler oldu az bir kesim olmasına rağmen ama dediğim gibi çarşaf liste her liderin yapabilecek kongre şekli değildir ama bizim liderimiz çok cesaretli,çok cesur , çok sözüne sağdık Türk milliyetini çok seven Türkiye Cumhuriyetinin değerlerini bana göre en çok sahip çıkan bir liderdir. Bu gelişmeler sonunda çok güzel bir seçim yaşadık hiçbir sorun yaşanmadı. Çok kalabalık bir seçim süreci geçirdik. Bütün partili arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bilecik üye sayımız 20 bini geçti"

Hızlı, Bilecik'te kısa zamanda çok iyi işler başardıklarını anlatarak, "Şimdi biz biliyorsunuz 1 yılımızı doldurmadan 24 Haziran'da seçimlere girdik. Çok kısa bir süreydi . Bütün Türkiye genelinde il ve ilçeleri kurma aşamasında fazla çalışmalarımız olmamasına rağmen biz Bilecik'te 18 bin oyla yüzde 13.2 dilimine seçimlere girip böyle bir oy potansiyeli oldu. 31 Mart seçimlerinde bu sayımız 25 bin üyeye geldi. Üye olmak isteyen hemşehrilerimiz çok buda bizi tabii ki çok sevindiriyor . Çünkü bizlerin iyi yolda vatan bayrak uğuruna yani sadece vatanı düşünen olduğumuzu halkımız farkına vardı. Biz her zaman her ortamda kötülüklerin karşısında, iyiliklerin yanında olan bir partiyiz. Sayın genel başkanımızda bu kırmızı çizgisini hiç bozmadı. Yani Türkiye'nin menfaatleri olacak her şeyde her iyi oluşumda halkımız bilsin ki iyiler hep orada. Ama vatanımıza milletimize karşı haksızlıklara yapılan halkımıza zulümlere karşı hep birlikte karşısında duruyoruz . Bunu da bütün halkımızın bilmesini istiyoruz" dedi.

"Kongrede adayım"

Kendisini seçilmiş değil atanmış bir il başkanı olduğunu anlatan Hızlı, "Şimdi Türkiye'de 2 yılını dolduran tüm il ve ilçe başkanları tüzük gereği kongre yapmak zorunda. Bizlerde 2020'nin Şubat ayında kongre yapacağız. Bu kongrede bende adayım. İyi kan değişiklilikleri her zaman siyasette artı puan kazandırır. Tabii ki biz Bilecikli hemşehrilerimizi partimizi bekliyoruz yeni nesilleri partimizde görmek istiyoruz. Yeni isimler yeni heyecan demektir. Şimdi görev almış arkadaşlarımızı iş icabıyla özel sebeplerden dolayı yönetimimize haklı mazeretle katılamadılar. Bu durumlarda kimsenin kalbini kırmadan , kimsede bir vefa borcu uyandırmadan karşılıklı diyaloglarla konuşarak anlaşarak yeni bir yönetim oluşturacağız. Yeni yönetim de bence kan değişikliği her zaman fayda sağlar yeni insanın iyi olmasını sağlar. Çünkü bizim liderimiz çok demokratik bir lider . Bu liderimizin demokratik anlayışı çerçevesinde bizde çok güzel demokratik bir seçime gideceğiz. Tabii o zaman başka adaylar da çıkabilir. Onların bu demokratik hakkın. Ben sadece şahsım olarak o gün aday olacağım. Bu vesile ile tüm Bilecikli hemşehrilerimiz Kurban Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Kaynak: İHA