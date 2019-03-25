Bilecik'te minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.N.A. idaresindeki 11 S 0099 plakalı servis minibüsü, Gazipaşa Mahallesi...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.
N.A. idaresindeki 11 S 0099 plakalı servis minibüsü, Gazipaşa Mahallesi Haman Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada Habibe Kara'ya (50) çarptı.
Aracın altında kalan Kara, çevredekiler ve ekipler tarafından çıkarılarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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