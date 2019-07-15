Bilecik’te Muaythai seçmeleri gerçekleşti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Muaythai federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan, 15 Temmuz ve Ertuğrul Gazi Anma etkinliği, 13-14 Temmuz 2019 minik-yıldızlar milli takım seçmeleri gerçekleşti.

Söğüt ilçesindeki seçmeler Federasyon il Spor Temsilcisi aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Spor Kulüplerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Antrenör Naci Mercan'ın sorumluluğunda Söğüt Jandarma Komutanlığında görevli jandarma kıdemli üsteğmen Mahmut Özer'in katkılarıyla sorunsuz ve başarıyla yapıldı. Naci Mercan, Bilecik'te tarihi değere sahip, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Söğüt ilçesinde ilk kez düzenlenen organizasyon ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bilecik ve ilçemizin tanıtımı için büyük rol oynamıştır. Tüm Türkiye'ye de yaygın olan ring sporlardan Muaythai branşında ilimizde ilk defa bir faaliyet aldık ve Allah'ın izniyle kazasız, belasız ve başarıyla tamamladık. Ne güzeldir ki, geleceğimizi temsil eden minik ve yıldız , muaythai sporcularına Bilecik ilimizi ve Söğüt ilçemizi tanıttık. 13 Temmuz'da Sayın Devlet Bahçeli'nin Söğüt ziyaretinin olması nazarıyla, federasyonumuzu kendilerine tanıtma fırsatını da bulduk. Söğüt ilçemize gelen tüm sporcu, antrenör ve idarecilerin rahat etmeleri için gerekli tüm alt yapıyı hızlı bir şekilde hazırlayıp iyi bir organizasyon ile Bilecik ilinin etkinliklere açık olduğunu tüm Muaythai spor camiasına gösterdik. Yardımlarından dolayı Bilecik Valimiz Bilal Şentürk'e, Söğüt Kaymakamım Murat Öztürk'e, İl Spor Müdürü Aslan Yıldız'a, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'e, Söğüt İlçe Spor Müdürüm Mustafa Nam'a, Bozüyük Güneş Spor Kulübü Başkanı Ümit Kök'e ayrı ayrı teşekkür ederim."

Mercan sözlerini, "Kuruluş ve kurtuluşun beşiği olan Söğüt ilçemize gelerek bizi onurlandıran Muaythai Federasyonu Genel Başkanımız Halil Durna, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, Genel Sekreter Korkmaz Atalay, Asbaşkan Şakir Bayramoğlu, Merkez Kakem Üst Kurul Başkanı Hamit Durmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Aydın Şentürk, hakem heyeti, antrenör ve idareciler yapılan organizasyona iştirak ederek ilçemizi gezme fırsatı buldular. Yaptığımız organizasyonu beğenen teknik komite üyelerine plaket ve hediyelerini takdim ettik. Bilecik ilimizin misafirperverliği için ayrı ayrı bizlere teşekkür ettiler. Kıran kırana geçen maçlar sonunda galip gelen sporculara Güneş sporumuzun hediyesi olan tişörtlerden hediye ettik. Bu tip spor organizasyonları, yapılan il ve ilçelerin tanıtımı açısından büyük etki oluşturmakta ve bizler gibi bu vatan sevdalıları için büyük gurur oluşturmaktadır. Büyüklerimizin bizlere fırsatlar vermesi ile daha büyük organizasyonlara da imza atacağımızı beyan ederim. Tek sıkıntımız, sponsor bulma konusudur. Bulunduğumuz şehirde iş yapan iş insanları ve kuruluşların daha yardımsever yaklaşımlarını bekliyorum" diyerek tamamladı.

Kaynak: İHA