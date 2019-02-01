Bilecik’te Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı

Bilecik'te Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri ve Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem hazırlık toplantısı Bilecik Milli Eğitim Müdür Vekili Halis Çelik başkanlığında müdürlük yöneticileri ile merkez ilçe okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Atatürk İlkokulu Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda 1'nci dönemim değerlendirilmesi yapılarak 2'nci dönem yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Toplantı 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2'nci döneminin hayırlı geçmesi temennisiyle sona erdi.

Kaynak: İHA