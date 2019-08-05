Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı BİLECİK (AA) - Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsa Çiçek yönetimindeki 41 TN 243 plakalı otomobil ile Ömer Yıldız'ın kullandığı 06 AV 8179 plakalı kamyonet Bozüyük-Bursa kara yolunda çarpıştı.Kazada sürücüler...

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BİLECİK (AA) - Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsa Çiçek yönetimindeki 41 TN 243 plakalı otomobil ile Ömer Yıldız'ın kullandığı 06 AV 8179 plakalı kamyonet Bozüyük-Bursa kara yolunda çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA



