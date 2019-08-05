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Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

BİLECİK (AA) - Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsa Çiçek yönetimindeki 41 TN 243 plakalı otomobil ile Ömer Yıldız'ın kullandığı 06 AV 8179 plakalı kamyonet Bozüyük-Bursa kara yolunda çarpıştı.Kazada sürücüler...

Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

BİLECİK (AA) - Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Çiçek yönetimindeki 41 TN 243 plakalı otomobil ile Ömer Yıldız'ın kullandığı 06 AV 8179 plakalı kamyonet Bozüyük-Bursa kara yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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