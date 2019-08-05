Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
BİLECİK (AA) - Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsa Çiçek yönetimindeki 41 TN 243 plakalı otomobil ile Ömer Yıldız'ın kullandığı 06 AV 8179 plakalı kamyonet Bozüyük-Bursa kara yolunda çarpıştı.Kazada sürücüler...
BİLECİK (AA) - Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa Çiçek yönetimindeki 41 TN 243 plakalı otomobil ile Ömer Yıldız'ın kullandığı 06 AV 8179 plakalı kamyonet Bozüyük-Bursa kara yolunda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT