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Bilecik'te otomobil market duvarına çarptı: 2 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir marketin duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bilecik kara yolunda seyreden Fatma...

Bilecik'te otomobil market duvarına çarptı: 2 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir marketin duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bilecik kara yolunda seyreden Fatma Y. (26) idaresindeki 11 EC 073 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak Mahalle Konağı girişindeki marketin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Fatma Y. ile araçta bulunan 2 yaşındaki kızı Sahre Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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