Bilecik'te otomobil market duvarına çarptı: 2 yaralı BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir marketin duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bilecik kara yolunda seyreden Fatma...

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