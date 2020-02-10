Bilecik'te otomobilde 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
BİLECİK (AA) - Bilecik'te, polisin durdurduğu otomobilde 6 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.K'nın kullandığı otomobili Bozüyük'te...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te, polisin durdurduğu otomobilde 6 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.K'nın kullandığı otomobili Bozüyük'te durdurdu.
Polis, otomobilde 6 kilo 143 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan H.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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