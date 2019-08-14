Bilecik'te otomobille traktör çarpıştı: 1 yaralı
BİLECİK (AA) - Gölpazarı ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Orhan A. yönetimindeki 11 AH 475 plakalı otomobil, Gölpazarı-Taraklı kara yolu Doğancılar köyü yol ayırımında Halis Ü. idaresindeki 11 AAC 230 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan...
BİLECİK (AA) - Gölpazarı ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Orhan A. yönetimindeki 11 AH 475 plakalı otomobil, Gölpazarı-Taraklı kara yolu Doğancılar köyü yol ayırımında Halis Ü. idaresindeki 11 AAC 230 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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