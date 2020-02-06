Bilecik'te otomobillin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Ş.K. idaresindeki 34 BRM 290 plakalı otomobil, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Poyra rampaları mevkisinde arıza yapması nedeniyle sol şeritte kalan M.R. yönetimindeki 42 ADR 329 plakalı...
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ş.K. idaresindeki 34 BRM 290 plakalı otomobil, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Poyra rampaları mevkisinde arıza yapması nedeniyle sol şeritte kalan M.R. yönetimindeki 42 ADR 329 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ş.K. ile otomobilde bulunan Ersin Kaçar ve Ö.G, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, Kaçar'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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