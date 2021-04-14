Bilecik'te Ramazan ayı boyunca her akşam masal etkinliği düzenlenecek

Akyol yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz organizasyonunda Razaman ayı boyunca her akşam masal etkinliği düzenlenecektir. Ramazan ayında masallarda buluşmak üzere sizleri her gün akşam saat 21.00'da müdürlüğümüz Youtube kanalına bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı