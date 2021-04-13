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  3. Bilecik’te Ramazan'ın ilk gününden pideye zam geldi

Bilecik’te Ramazan'ın ilk gününden pideye zam geldi

Bilecik'te geçtiğimiz gün fiyatı 3 TL'den belirlenen Ramazan pidesinin bugün 4 TL'den satılmaya başlandı. Vatandaşlar duruma çok şaşırdı.

Bilecik’te Ramazan'ın ilk gününden pideye zam geldi

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifesine göre 300 gramı 3 TL olarak satılması gereken Ramazan pidesinin fiyatını beğenmeyen fırıncılar pidenin fiyatını kendileri belirledi. Bugün fırınlara ve marketlere giden vatandaşlar satıcıların pideye 4 TL istemesi üzerine şok oldular.

Kentteki fırıncıların 400 gram pideyi 4 TL'ye satmayı talep ettikleri ve Bilecik TSO'nun da fırıncı esnafından gelen talep doğrultusunda ücret tarifesinde bir gün sonra değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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