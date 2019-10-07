Bilecik’te satışa hazır 22 paket eroin ele geçirildi: 3 gözaltı

Bilecik'te jandarma ekiplerince bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda 22 paket halinde 15 gram eroin ve benzeri maddeler ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazaryeri ilçesinde E.Ç.'ye ait Fıranlar köyünde bulunan hayvan çiftliğinde ve eklentilerinde yapılan adli aramada satışa ve kullanıma hazırlanmış şekilde 22 paket halinde 15 gram eroin, 23 paket halinde 35 gram afyon sakızı, 8 paket halinde 5 gram metamfetamin maddesi ile birlikte 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrası çiftlik sahibi E.Ç. ile Afganistan uyruklu N.M.R. ve M.A.R. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden Afganistan uyruklu N.M.R. ve M.A.R. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA