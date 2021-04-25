Hatay'da traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybettiElazığ'da kaçak avcılara para cezası kesildiBilecik'te sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır devrildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı: Kararlılıkla devam edeceğiz!Gaziantep'te ilginç olay! Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulunduMuğla'da kısıtlamayı yok sayan 32 kişiye 110 bin TL idari para cezası uygulandıAnkaraspor -Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Teşkilat dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?Siirt’te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandıHalı saha maçında sürpriz evlilik teklifi: Sakatlandı sandı yüzükle karşılaştı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bilecik'te sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır devrildi

Bilecik'te sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır devrildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu Bursa-Eskişehir karayolunda ulaşımda aksama yaşanırken kazada tır sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır devrildi

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten İnegöl istikametine giden Öner K. idaresindeki 42 DBK 53 plakalı hurda yüklü tır, Mezitler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçerek devrildi. Devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın dorsesinde hurdalar ise devrilme sonucu yola savruldu. Hurda metaller nedeniyle Bozüyük-İnegöl kara yolunun Eskişehir istikametine doğru yaklaşık bir saat ulaşım sağlanamadı. Ekiplerce yolun temizlenerek dorsenin kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırılması sonucunda trafik normal akışına döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bilecik'te sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır devrildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT