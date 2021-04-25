Bilecik'te sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır devrildi

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten İnegöl istikametine giden Öner K. idaresindeki 42 DBK 53 plakalı hurda yüklü tır, Mezitler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçerek devrildi. Devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın dorsesinde hurdalar ise devrilme sonucu yola savruldu. Hurda metaller nedeniyle Bozüyük-İnegöl kara yolunun Eskişehir istikametine doğru yaklaşık bir saat ulaşım sağlanamadı. Ekiplerce yolun temizlenerek dorsenin kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırılması sonucunda trafik normal akışına döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI