Bilecik'te "Tarla Günü"

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kentteki ürün çeşitliliği ile verimli toprak yapısının tanıtımının amaçlandığı "Tarla Günü" etkinliğinde Vali Bilal Şentürk, biçerdövere binerek hasat yaptı.

Merkeze bağlı Alpagut köyünde gerçekleştirilen ''Buğday demonstrasyon çalışması ve tarla günü'' etkinliğinde, 72 çeşitlik ekonomik ürün yelpazesi bulunan ve 1 milyon 250 bin dekarlık elverişli arazisiyle tarımın önemli merkezlerinden biri olmaya aday olarak gösterilen Bilecik'in, tarım alanındaki faaliyetleri tanıtıldı.

Alpagut köyündeki 20 dekar alanda, 4 çeşit buğday ekimi ve ekimi yapılan buğdayların, gelişim durumları, Bilecik Tarım ve Orman Müdürlük teknik personelince baştan sona takip edildi.

Buğdayların kalitesi Bilecik'te 10 köyde, 13 çiftçiyle, 110 dekar alanda ölçümlenirken, ekim yapılan köylerin seçiminde ise rakım, sıcaklık ve toprak özellikleri gibi faktörler göz önünde bulunduruldu.

Hangi buğday çeşidinin ilin hangi bölgesinde daha verimli ve kaliteli olduğunun değerlendirildiği çalışmaların son derece verimli geçtiğini aktaran Vali Bilal Şentürk, Bilecik'in sanayi kentinin yanında ciddi bir tarım kenti olduğunu vurgulayarak, kentte büyük bir ürün yelpazesinin bulunduğuna dikkati çekti.

Bilecik'te tüm birimlerin el birliğiyle daha iyi bir gelecek hazırlamak ve daha üretken kılabilmek adına samimi gayretler içerisinde çalışmalarını yürüttüklerini belirten Vali Şentürk, şöyle konuştu:

''Bilecik çiftçisi yeniliklere son derece açık. Kaliteli tohum, etkili bilimsel yöntemlerle yapılan zirai çalışmalarla birim alanından elde edilen verimin artışıyla, en azından toprakla uğraşan çiftçimizin daha çok gelir elde etmesi ve daha görevde olması mümkün. Topraktan beslenen insanlar olarak kendi imkanlarımızla yurt dışına döviz harcaması yaparak değil de kendi ürettiğimizi tüketmek suretiyle kendi ekonomimizi daha dinamik tutmak gibi bir imkan söz konusu oluyor.''

Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise Bilecik'te tarıma elverişli arazilere sahip olduklarının altını çizerek

''İlimizde ata tohumların yetiştirilmesi ve verimin yükseltilmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bizler, ilimizde yeni çeşit denemesi ve bu çeşitlerinde verim ortalamasının yüksek olabilecek düzeye çekilmesi için dört tane çeşit denemesi yaptık.'' dedi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Zeki Mut da kendisinin uzun yıllardan beri buğday üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar yaptığını aktardı.

Etkinlik, müzik dinletisi, hasat duasının yapılması ve Vali Şentürk'ün biçerdöverle hasat yapmasıyla sona erdi.





Kaynak: AA