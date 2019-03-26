Bilecik'te tır devrildi: Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hasan Erdoğan (40) idaresindeki 34 UHP 56 plakalı tır, Bozüyük...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Erdoğan (40) idaresindeki 34 UHP 56 plakalı tır, Bozüyük Bilecik Karayolu Cennet Vadisi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Erdoğan, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeride düşen yol, kazalı aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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