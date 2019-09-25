Bilecik'te tır traktörle çarpıştı: 1 yaralı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bozüyük istikametine giden Mehmet A. (43) idaresindeki 15 HY 465 plakalı tır, İrfan K. (63) yönetimindeki 43 DY 585 plakalı römorklu traktörle çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bozüyük istikametine giden Mehmet A. (43) idaresindeki 15 HY 465 plakalı tır, İrfan K. (63) yönetimindeki 43 DY 585 plakalı römorklu traktörle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen traktörden düşen sürücü yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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