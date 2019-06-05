Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ahmet Ayyıldız (37) idaresindeki 11 TH 849 plakalı kamyonet, Söğüt-Bilecik kara yolu Yeniköy mevkisinde devrildi.

Kamyonet sürücüsü Ayyıldız ile araçta yolcu olarak bulunan Nurbanu (25), Ayşenaz (1) ve Fatma Zehra Ayyıldız (4) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Kaynak: AA