Bilecik'te traktör devrildi: 1 ölü
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.Edinilen bilgiye göre, Osmaneli'nin Çerkeşli köyünde, tarladan topladığı domatesleri evine getiren Ömer Faruk Kahraman'ın (35) kullandığı traktör, köy yakınlarında yol kenarına devrildi.Traktörün...
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Edinilen bilgiye göre, Osmaneli'nin Çerkeşli köyünde, tarladan topladığı domatesleri evine getiren Ömer Faruk Kahraman'ın (35) kullandığı traktör, köy yakınlarında yol kenarına devrildi.
Traktörün altında kalan Kahraman, 112 Acil Servis ambulansıyla götürüldüğü Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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