Bilecik'te traktör kazası: 1 ölü
BİLECİK (AA) - Bilecik’te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Abbaslık köyünde Mehmet Afşar’ın kullandığı 43 UD 215 plakalı traktör devrildi.Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık...
BİLECİK (AA) - Bilecik’te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Abbaslık köyünde Mehmet Afşar’ın kullandığı 43 UD 215 plakalı traktör devrildi.
Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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