Bilecik'te usta sanatçılar 40 yıl önce kurdukları koroyla sahne aldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 40 yıl önce imkansızlıklarla kurdukları koronun konserine katılan şef Ata Sevin ve kanun sanatçısı Nevzat Eryılmaz, eski günlerini yad etti.

Bozüyük Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konserine katılan Ata Sevin (59) ve Nevzat Eryılmaz (69), 1980 yılında arkadaşları ile birlikte kurdukları koro ile birlikte şarkılar söyleyerek sanatseverlerle buluştu.

Koronun yeni üyeleri ile yaklaşık 2 saat sahnede kalan Eryılmaz ile Sevin, kendilerine böyle bir akşam yaşattıkları için koro üyelerine teşekkür etti.

Ata Sevin, yaptığı konuşmada, kurdukları koro ile çok güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.

Koroyu kurduklarında Bozüyük halkının kendilerini desteklediğini aktaran Sevin, "Bu gibi amatör koroların kurulması gönülden gelen işlerdir. Fazla bir beklenti olmadan sırf sanata ve müziğe hizmet etmek için çaba harcarsınız. Biz bu koroya 10 yıl boyunca hizmet ettik, karda, buzlu yolları aşarak geldiğimiz zamanlarımız oldu. Bozüyük'e faydamız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

Sevin, kendileri ile sahneyi paylaşan koronun yeni üyelerine teşekkür etti.

Nevzat Eryılmaz da, 40 yıl önce sobalı bir odada kurdukları koroya, o dönem her kesimden insanın katıldığını ifade ederek, "Şu an olan imkanlar o zamanlar yoktu. Hocamız kendisi şarkıyı çalıp kasete kaydediyordu. 20-30 kişiye dağıtırdı. Daha sonra onu herkes evinde dinler, çalışır gelirdi. Şu an görevde olan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da bize o zamanlar büyük destek vermişti." dedi.

Eryılmaz da koro üyelerine vefakar davranışları dolayısıyla teşekkür etti.

Konser sonunda koroda yer alan müzisyen ve sanatçılara protokol üyeleri tarafından karanfil ve plaket takdim edildi.

