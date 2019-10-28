Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bilecik İl Emniyet müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı operasyonda Bilecik'te 1 kişi, Osmaneli'nde 1 kişi olmak üzere uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı iddia edilen İ. T. "yi takibe aldı. İlçe merkezinde polis ekiplerinin yaptığı operasyonda İ.T. nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan İ.T. uyuşturucu maddeyi Bilecik ilinden B.K. ile beraber yaptıklarını söylemesi üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin beraber yaptıkları ortak operasyon sonuncunda Bilecik de ikamet eden B.K. nin evine operasyon düzenlendi. Düzenlene operasyon sonuncunda B.K, nin üzerinde ve evinde 500 gram içime hazır kubar halinde uyuşturucu madde ve bu maddeleri içmekte kullanılan malzeme ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere Osmaneli Emniyet Müdürlüğüne getirilen B.K ve İ.T. daha sonra Osmaneli Adliyesine sevk edildiler. Zanlılar, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine sevk edildiler.

Kaynak: İHA