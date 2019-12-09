Bilecik'te yaralı bulunan atmaca tedavi edildi
BİLECİK (AA) - Bilecik'te, belediye ekiplerince yaralı bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı bulunan atmaca, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.Atmaca, tedavisinin ardından doğal ortamına...
BİLECİK (AA) - Bilecik'te, belediye ekiplerince yaralı bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı bulunan atmaca, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Atmaca, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA
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