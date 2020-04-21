Bilecik'te yarından itibaren araç giriş çıkışı kısıtlanacak

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kente araç giriş çıkışları kısıtlanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı belirtildi.

Vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek için çeşitli tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım, özel araç ve yaya vb.) ilimize yapılacak tüm giriş çıkışların 21 Nisan saat 24.00'den itibaren ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları gerekli belgeler ile giriş çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar."

Açıklamada, giriş çıkış yasağı getirilen illerden transit şekilde geçişlerine müsaade edilen yük taşıyıcılarının zorunlu dinlenme molaları süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacakları da belirtildi.

Kaynak: AA