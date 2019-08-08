Bilecik’te yaz spor okulları tüm hızıyla devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz spor okullarının çok verimli ve eğlenceli bir şekilde devam ediyor.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti. Öğrenci, velileri ve eğitmenlerle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Subaşı, velilerin talep ve görüşlerini dinledi. Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz spor okullarının çok verimli ve eğlenceli bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Subaşı; "Öncelikle bu güzel çalışmada emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz, gerçekten verimli ve eğlenceli bir eğitim alıyorlar. Aileleri de verilen eğitimlerden ve oldukça memnun olduklarını söylediler. Bu tür hizmetlerimizin kalitesini arttırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Subaşı daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

Kaynak: İHA