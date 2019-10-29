Bilecik’te yola dökülen mazot kazaya neden oldu

Bilecik te yola dökülen mazot kazaya sebebiyet verirken, bir kişi yaralandı.

Bilecik te yola dökülen mazot kazaya sebebiyet verirken, bir kişi yaralandı.

Kaza Bilecik- Bozüyük karayolunun Ören köy kavşağı yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Nuri Koç idaresindeki 03FV525 plakalı tır yola dökülen mazotunda etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aynı yöne gitmekte olan Mehmet emin Akarsel idaresindeki 42NF555 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırda maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı.

Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri başka araçların kazaya sebebiyet vermemesi için trafik kontrolünü sağlarken, karayolları ekipleri asfalta dökülen mazotu temizledi. Yapılan çalışma sonucu temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA