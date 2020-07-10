Bilecik'teki Kayı Boyu Anıtı altyapı çalışması nedeniyle kaldırıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan Kayı Boyu Anıtı'nın, bölgede yapılacak altyapı çalışması nedeniyle kaldırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bölgede sürdürülen yağmur suyu altyapı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 2200 metre çapında yatay delgi yapıldığı ve geniş bir çalışma alanı gerekli olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen alana ilişkin olarak, kültür ve kongre merkezi temeline zarar vermemek, karşıda yer alan yol güzergahını kapatmama adına ve yapılan hesaplamalara dayanarak, çalışmanın tam merkezinde yer alan Kayı Boyu Anıtının kaldırılması uygun görülmüştür. 2 kademede gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında daha önce Park 2 Sokak'ta yaşanan heyelanın tekrar meydana gelmemesi için daha detaylı bir çalışma gerçekleştirilecektir. Belediye başkanlığı olarak vatandaşlarımızı çalışmalarımız hakkında bilgi vermeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA