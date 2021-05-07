2021 Çankaya Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2011100862021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2035107912021 Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2048108372021 İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2086100152021 Ted Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2067101892021 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1109100962021 Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1010102552021 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2030101872021 Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2005901782021 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110211
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Bilecik'teki "Kınık Şelalesi" güzelliğiyle mest ediyor!

Bilecik'teki "Kınık Şelalesi" güzelliğiyle mest ediyor!

Bilecik merkeze bağlı Kınık köyü sınırlarında yer alan ve incir ile çınar ağaçlarıyla çevrili Kınık Şelalesi bahar aylarındaki güzelliğiyle büyülüyor.

Bilecik'teki "Kınık Şelalesi" güzelliğiyle mest ediyor!

Yemyeşil alanda yaklaşık 10 metreden düşen su, tüm ahengiyle ziyaretçilere huzur vadederken geçen yıl tabiat parkı ilan edilen şelalenin bulunduğu bölgenin kuş bakışı görseli hayranlık uyandırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ilan edilen Kınık Şelalesi, yeni çevre düzenlemelerinin yapılmasıyla daha fazla göz kamaştıran bir uğrak noktası haline geldi.

Bilecik'e 22 kilometre uzaklıktaki park, yeni çevresiyle olarak tatilcilerin tercih edebileceği yerler arasına girdi.

Dağların arasında yemyeşil ormanın içinde 300 metre rakımda bulunan şelalenin drone görüntüsü, tabiat parkının güzelliğini gözler önüne serdi.

İlkbaharın tüm güzelliklerinin yansıdığı şelale ve bulunduğu alanın özellikle yaz günlerinde yoğun tatilci akınına uğrayarak cazibe merkezi olması bekleniyor.

Kınık köyü sınırlarında yer alan 1111 dekar büyüklüğündeki sahanın Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğünce etüdü yapılmıştı. Bu sahanın taşıdığı tabii ve kültürel kaynak değerleri ve rekreasyon potansiyeli sebebiyle tabiat parkı statüsüne uygun olduğu tespit edilmişti. Çalışmaların ardından şelalenin bulunduğu bölge tabiat parkı ilan edilmişti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Bilecik'teki "Kınık Şelalesi" güzelliğiyle mest ediyor!

Bilecik'teki "Kınık Şelalesi" güzelliğiyle mest ediyor!

Bilecik'teki "Kınık Şelalesi" güzelliğiyle mest ediyor!

Bilecik'teki "Kınık Şelalesi" güzelliğiyle mest ediyor!

Bilecik'teki "Kınık Şelalesi" güzelliğiyle mest ediyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT