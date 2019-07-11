Bilecik'teki uyuşturucu operasyonu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M. F. B, M. E, S. C. O, Ö. E, O. Y, C.K. ve A.A'nın sorguları tamamlandı.

Zanlılardan 5'i tutuklanırken, C.K. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 2,54 kilogram esrar, 1,62 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 4,43 kilogram sentetik uyuşturucu, 5 tablet, 6,5 kilogram uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz toz, uyuşturucu içiminde kullanılan 5 aparat, hassas terazi, muşta, oluklu bıçak, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA