Bilecik'ten Silopi'ye sevgi köprüsü

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi, kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetleri, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Çukurca İlkokulu öğrencilerine teslim edildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya için ildeki kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapılarak toplanan okul üniformaları, giysi, kırtasiye ve temizlik malzemeleri, hikaye kitapları, oyuncak ve dergiler ile çok sayıda hediyelik eşya, 37 koliye dolduruldu ve 250 nüfuslu Çukurca İlkokulu'na gönderildi.

Serpil Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecik ile Şırnak arasında güzel bir köprünün kurulduğunu belirtti.

Yardım kampanyasında yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Şahin, "Çukurca İlkokulu'ndaki bir öğretmenin Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi'ne yardım talebi oldu. Biz de ilimizdeki eğitim kurumları ve duyarlı esnafımız ile iletişime geçtik ve çocuklarımızın ihtiyacını giderecek birçok malzemeyi topladık. Öğrencilerimiz bu malzemeleri güle güle kullansınlar." diye konuştu.

Şahin, gönderdikleri malzemelerin Çukurca İlkokulu'nda sevinç ile karşılandığını, yardımlaşma faaliyetine öncülük eden Çukurca İlkokulu öğretmeni Sevgi Bulut ve öğrencilerin katkı veren herkese teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA