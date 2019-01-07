Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası yapıldı
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ve Osmaniye Bilek Güreşi İl Temsilciliği tarafından Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası düzenlendi.
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ve Osmaniye Bilek Güreşi İl Temsilciliği tarafından Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen şampiyona yoğun ilgi gördü.
Şampiyonaya Adana, Mersin, Gaziantep, Tarsus, Kozan Osmaniye ve Kadirli ilçesinden yaklaşım 70 sporcu katıldı
Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya ve başarı belgesi verildi.
Kaynak: İHA
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