Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası yapıldı Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ve Osmaniye Bilek Güreşi İl Temsilciliği tarafından Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası düzenlendi.

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