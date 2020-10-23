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Bilekleri kesik halde kahvehanenin tuvaletinde bulundu

Denizli'de birkaç gündür evine gitmeyen tekstil işçisi sürekli gittiği kahvehanenin tuvaletinde bileği kesik halde bulundu.

Bilekleri kesik halde kahvehanenin tuvaletinde bulundu

Denizli'de birkaç gündür evine gitmeyen tekstil işçisi sürekli gittiği kahvehanenin tuvaletinde bileği kesik halde bulundu. Kahvehane işletme sahibinin tuvalette yaralı bulduğu adam hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası Erhan A. sürekli olarak gittiği kahvehaneye geldi. İşletme sahibinin dükkandan çıkmasını fırsat bildiği sırada tuvalete gitti. Yandaki esnafa çay götüren işletme sahibini telefon ile arayan aile üyeleri, Erhan A.'nın birkaç gündür eve gitmediğini ve kendisinin yakın zamanda görüp görmediğini sordu. Bu sırada Erhan A.'nın tuvalete gittiğini gören işletme sahibi telefonu kapattıktan sonra tuvalete koştu.

Bilekleri kesik halde kahvehanenin tuvaletinde bulundu

BİLEKLERİ KESİK KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İşletme sahibi tuvalet kapısını açtığı sırada Erhan A.'yı kanlar içinde yerde buldu. O anki panikle kahvehanede bulunan diğer vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan ve tekstil işçisi olduğu öğrenilen Erhan A., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken hastaneye kaldırılan Erhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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