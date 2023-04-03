Bilel Bouhazama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilel Bouhazama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bilel Bouhazama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bilel Bouhazama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.