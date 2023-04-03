Bilel Bouhazama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilel Bouhazama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilel Bouhazama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bilel Bouhazama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bilel Bouhazama 26 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bilel Bouhazama Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilel Bouhazama, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bilel Bouhazama'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bilel Bouhazama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bilel Bouhazama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Angers SCO B
Bilel Bouhazama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bilel Bouhazama şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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