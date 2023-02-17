Bilel Hassaini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilel Hassaini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilel Hassaini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilel Hassaini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilel Hassaini 21 Mart 2001 tarihinde Maubeuge şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Sirabah Bilel Kaddo Bilel Hassaini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilel Hassaini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simbioze Football yapmaktadır. Bilel Hassaini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bilel Hassaini'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilel Hassaini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilel Hassaini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bilel Hassaini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilel Hassaini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AS Nancy U19

1 Temmuz 2019 yılında AS Nancy B

27 Temmuz 2021 yılında Valenciennes B

1 Şubat 2022 yılında Ap. Larisas

1 Temmuz 2022 yılında Olym. Charleroi

Bilel Hassaini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilel Hassaini şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

US Jeumont (2007-2010), US Maubeuge (2010-2013), AS Aulnoye (2013-2016), AS Nancy-Lorraine (2016-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.