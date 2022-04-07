Oruç tutan kişiler bazı zamanlarda oruç tuttuğunu unutup orucunu bozabiliyor, bazı kişiler ise bilerek bozuyor. Bilerek oruç tutmamanın cezası ne? Bilerek oruç bozmak cezası, bilerek oruç tutmamanın cezası diyanet konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte, haberin detayları…

BİLEREK ORUÇ TUTMAMANIN CEZASI NE? BİLEREK ORUÇ BOZMAK CEZASI

Müslüman olmanın şartlarından biri oruç tutmaktır. İslam dinini kabul eden biri, Ramazan ayında orucunu tutması gerekir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyuruyor; “Kim Ramazan’da özürsüz ve hasta olmaksızın bir gün oruç yerse, bütün sene boyunca oruç tutsa onu yerine getirmiş olmaz.”

BİLEREK ORUÇ TUTMAMANIN CEZASI DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığına göre, Ramazan ayında hiçbir mazereti olmadığı halde kasten orucunu bozan bir kimse altmış gün kefaret orucunu tutarak borcunu ödemiş olsa bile, bozmuş olduğu orucun sevabını bir daha elde edemez. O fazileti bulamaz. Çünkü vaktinde yapılan bir ibadetin sevabına, faziletine kazası yapılmakla ulaşmak mümkün olmaz.

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