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Bilet fiyatları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Salı günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Akhisarspor maçı bilet fiyatları belli oldu.

Bilet fiyatları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Salı günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Akhisarspor maçı bilet fiyatları belli oldu.

15 Ocak Salı günü saat 16.00'da Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı Akhisarspor maçı biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur.

Güney Alt ve Kuzey Üst tribünlerinde kombineleri bulunan taraftarın Akhisarspor maçında Doğu Üste yönlendirilmiştir.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Alt - 20 TL

Doğu Alt - 12,5 TL

Doğu Üst - 10 TL

Kuzey Alt - 7,5 TL

Misafir - 10 TL

Kaynak: İHA

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